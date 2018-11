Londres: des Rolls, Ferrari et Lamborghini comme VTC

Miwhip dont l'application est téléchargeable depuis ce mardi, ne démarrera pas ses opérations avant début 2019. La compagnie dit avoir déjà inscrit 4 000 chauffeurs et espère en avoir 10 000 d'ici la fin de l'année prochaine. Elle prévoit d'attirer les conducteurs en ne percevant qu'une commission de 15% - contre 25% pour Uber - et en les payant quotidiennement.



L'entreprise promet d'allouer un de ses "minicabs" haute performance pour chaque centième voyage réservé par l'application, sans frais supplémentaires.



Elle a dépensé 1,5 million de livres sterling pour l'achat de cinq super voitures depuis qu'elle a obtenu sa licence d'exploitation de Transport for London le mois dernier et prévoit en acheter des dizaines, voire des centaines, à mesure que la demande augmente. Il y aura certaines restrictions à l'offre de supercars qui est disponible pour les voyages commençant ou se terminant à Londres ou dans les aéroports.