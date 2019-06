Londres : l’hôtel May Fair rejoint Radisson Collection

Le May Fair Hotel vient de rejoindre Radisson Collection, sélection des propriétés haut de gamme du groupe Radisson. Le May Fair Hotel est un établissement luxueux connu pour avoir été fréquenté par la haute société londonienne. Il possède 37 suites de luxe et plus de 400 chambres. De nombreux espaces de réunions et de réceptions sont destinés à l’accueil des voyageurs d’affaires. Pour Federico J. Gonzalez-Tejera, président du comité directeur mondial de Radisson, le May Fair Hotel est "conçu pour offrir une expérience client exceptionnelle". Selon lui, le May Fair Hotel correspond à l’ambition du groupe d’offrir à ses clients "une expérience de vie contemporaine et inoubliable".



L’arrivée au sein de Radisson Collection intervient un an après la création de cette catégorie. Le groupe Radisson et Edwardian Hotels London viennent également de signer une prolongation de partenariat de dix ans. Edwardian Hotels est le gérant et principal exploitant du May Fair Hotel ainsi que de onze autres propriétés du groupe Radisson.