Londres: le groupe Hilton propose la première suite "vegan" au monde

Cette chambre qui séduira les voyageurs d'affaires (très) soucieux de leur environnement, utilise des matériaux et des éléments de design respectueux des végétaliens, depuis les tapis et les oreillers jusqu'au mini-bar, en passant par les articles stockés dans le mini-bar. Même les chariots ménagers de l'hôtel ont été rafraîchis avec des produits écologiques.



Le mini bar offre une variété de gâteries végétaliennes de source locale, y compris de la poudre de protéines de pâturage et des mélanges de fruits et de noix.



L'ameublement et les cartes d'accès sont réalisés en Piñatex, un cuir naturel fabriqué à partir de fibres de cellulose de feuilles d'ananas. Les oreillers comprennent des matériaux antibactériens, non allergènes et d'origine environnementale pour remplacer le duvet de plume tels que l'oreiller de sarrasin fait avec des écales de sarrasin 100% biologique et l'oreiller Kapok fait à partir de kapok naturel.



Les résidents ont à disposition du ginseng , des articles de toilette d'hôtel comme le shampoing et le revitalisant et des produits essentiels comme un bonnet de douche et une trousse à ongles, tous fabriqués dans un emballage recyclé.



Pour le directeur général du Hilton Bankside, " Le végétalisme n'est pas seulement une tendance gastronomique, c'est devenu un choix de style de vie pour beaucoup et nous voulions être les premiers à pouvoir offrir à ceux qui suivent ce style de vie, la possibilité de s'y plonger pleinement dès leur entrée dans l'hôtel."