Louer des espaces atypiques à l'heure pour ses événements

We Peps propose aux entreprises des lieux atypiques en les mettant en relation avec des particuliers qui louent à l'heure leur jardin, terrasse, piscine, salon ou encore l’intégralité de leur logement.



Ce service de location à l’heure permet aux sociétés d’ajuster la location au plus près de leurs besoins. Ainsi, il n'est plus nécessaire de louer une salle de réunion pour une journée entière si l’événement ne dure que 5 heures.



La plate-forme ajoute "Le grand “plus” de We Peps, qui représente aussi son point fort et le cœur de son concept, c’est de proposer des lieux uniques, que personne, aucun professionnel, n’est en mesure de proposer sur son site pour y organiser des événements : les biens des particuliers, parmi lesquels se cachent des petites pépites".



Le service client de We Peps suit tous les échanges sur le site. Toutes les demandes de réservation sont qualifiées, c’est-à-dire qu’elles sont systématiquement étudiées pour s’assurer que la demande correspond bien à l’offre et ce avant tout engagement.