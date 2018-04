Louez le chauffeur de votre voiture

Pour répondre aux aléas du quotidien ou aux besoins ponctuels des voyageurs à l’agenda chargé, la jeune entreprise, créée par Thom Mpanjo, propose deux services distincts. Le premier facilite la location d’un chauffeur personnel qui va conduire pendant que le propriétaire travaille ou après une soirée arrosée (évite l’accident et le retrait de permis).Le second, prend la forme d’un « concierge », qui permet d’éviter un déplacement chronophage ou lorsque la présence du propriétaire n’est pas indispensable : voiture au garage, en révision, au contrôle technique, au lavage... Yesdriveme est une plateforme web, dont la vocation est de mettre en relation des chauffeurs disponibles remplissant les conditions (3 ans de permis minimum, casier judiciaire vierge, bonne expérience dans la conduite...) avec des propriétaires de voitures ceci dans la France entière.Le service est déjà disponible dans la plupart des grandes villes Françaises et compte près de 250 chauffeurs en bases.