Louvre Hotels lance une nouvelle marque 2 étoiles

Pour sa nouvelle enseigne, Louvre Hotels s'appuie sur la notoriété de Kyriad en la baptisant Kyriad Direct. Elle proposera aux clients des deux étoiles aux décors individuels à prix abordable. Les établissements s’adapteront entre autres à l’environnement local.



Le groupe ambitionne une centaine d’ouvertures dans les 18 prochains mois en France grâce à des conversions d’hôtels existants ou des établissements neufs.



L'entreprise précise que "En partenariat avec l’agence Landor, Louvre Hotels Group a pensé une identité simple et claire pour ses clients et investisseurs. Cette nouvelle marque est ainsi réfléchie pour aller direct à l’essentiel : le confort des clients à prix imbattable. Le choix de la couleur bleue turquoise est une déclinaison fluo plus économique du bien connu bleu marine Kyriad. Il évoque le caractère singulier de Kyriad Direct, tout en montrant son appartenance à la grande famille Kyriad".