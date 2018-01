Le premier quotidien du voyage d'affaires et des déplacements professionnels

Lufthansa Group attribue aussi les miles en fonction des prix des billets

Lufthansa Group suit l'exemple de ses concurrentes d'American, Delta ou encore plus récemment Air France-KLM. Le groupe aérien va attribuer des Miles en fonction du tarif du vol à compter du mois de 12 mars 2018.



Concrètement, les membres du programme de fidélité seront crédités à minima de quatre Miles par euro dépensé. D’autre part, les clients ayant un statut Frequent Flyer recevront six Miles par euro dépensé sur les vols réalisés avec Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines, ainsi qu’avec United Airlines et Air Canada. La holding allemande assure que cela " signifie que les Miles attribués aux membres Frequent Flyer, pour des vols réalisés avec l’une des compagnies aériennes du réseau ou avec l’une des compagnies partenaires, seront bonifiés de 50% au lieu de 25% actuellement. Des règles qui s’appliqueront également aux compagnies aériennes Adria Airways, Air Dolomiti, Croatia Airlines et LOT Polish Airlines, également membres du programme de fidélité Miles & More et Frequent Flyer".



De plus, pour les vols effectués avec Eurowings, Brussels Airlines ou toute autre compagnie aérienne partenaire du programme Miles & More, la bonification restera à 25% ; ainsi les membres, voyageant sur ces compagnies, bénéficieront de cinq Miles par euro dépensé. Les Miles pourront être crédités, seulement à la condition que le billet ait été émis par l’une des compagnies aériennes de Lufthansa Group.



Les membres "Frequent Flyer" conservent leurs avantages

Pour les membres Frequent Flyer, les avantages associés à l’attribution de Miles ne seront pas affectés par le nouveau mode de calcul.



Le groupe assure : "Dans l’ensemble, ce changement n’aura pas non plus d’impact significatif sur le nombre de Miles distribué par les compagnies aériennes, ni sur la disponibilité des billets « primes ». Avec ce changement, Lufthansa Group propose un système flexible qui relie le nombre de Miles obtenu au prix du billet. Un moyen pour le groupe aérien leader en Europe de récompenser davantage l’achat de billets à des prix plus élevés".



Le programme de fidélité actuel sera parfois maintenu

Le système actuel d’attribution de Miles, qui dépend à la fois de la classe de réservation et de la distance parcourue, sera en grande partie remplacé au sein des compagnies aériennes de Lufthansa Group. Le programme actuel perdurera uniquement dans de rares cas :

- en cas de vol avec l’une des compagnies du Groupe mais avec un billet émis par une compagnie ne faisant pas partie du groupe, ou dans le cadre d’un voyage organisé

-en cas de réservation d’un billet auprès d’un transporteur partenaire du programme Miles & More, avec un vol opéré par l’une de ces compagnies partenaires, les membres se verront également attribuer des Miles, selon les règles de l’ancien programme.



