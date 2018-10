Lufthansa ajoute Francfort-Austin et Munich-Bangkok à partir de 2019

Lufthansa étend son réseau de lignes au départ de l'Allemagne vers les États-Unis et l'Asie avec de nouvelles routes vers Austin, au Texas et Bangkok en Thaïlande à partir de 2019.



La compagnie nationale allemande lancera ses premières liaisons de Francfort à Austin à partir du 3 mai avec un Airbus A330-300 cinq fois par semaine. Il s'agit de la troisième destination de Lufthansa au Texas avec Dallas/Fort Worth et Houston.



La liaison quotidienne Lufthansa entre Munich, dans le sud de l'Allemagne, et Bangkok se fera à partir du 1er juin avec un nouvel Airbus A350-900