Lufthansa améliore le confort de ses nuits en Business

Pour améliorer les nuits des passagers Business, Lufthansa a mis en place une offre spéciale de confort baptisée "Dream Collection" sur ses vols long-courriers de plus de 10h30 à destination de l'Afrique du sud, de l’Amérique latine ou du sud ainsi que de la côte ouest des USA.



Elle propose ainsi aux voyageurs d'affaires une nouvelle taie d'oreiller et une large couverture chaude. Les clients se voient aussi offrir un pyjama de Van Laack. Par ailleurs, ils peuvent aussi profiter d'un sur-matelas. Pour un meilleur confort, le dessus est 100% coton tandis que le dessous est en tissu éponge antidérapant.



Les nouveaux produits seront progressivement déployés sur les autres vols long-courriers de la compagnie. Les passagers les retrouveront sur certaines lignes asiatiques à partir de juin. Les autres lignes seront équipées des nouvelles couvertures et taies d'oreillers à l'automne.