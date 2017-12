Lufthansa en pole position pour Alitalia

"La première offre de Lufthansa était de 300 millions d'euros (...) mais les commissaires et le gouvernement demandent de monter jusqu'à 500 millions. Dans ce secteur aussi, les positions se rapprochent

La compagnie aérienne allemande Lufthansa est favorite pour la reprise de la compagnie nationale italienne Alitalia en difficulté, annonce le quotidien italien Corriere della Sera . Le Corriere, qui ne cite pas ses sources, précise que Lufthansa voudrait reprendre seulement la partie «vols» d'Alitalia, sans la maintenance, et garder seulement 6000 des 8000 personnes employées dans la branche qui l'intéresse.Le grain qui reste à moudre entre le groupe allemand et le gouvernement italien concerne à la fois le prix et l'emploi. Les deux ministres italiens qui suivent ce dossier et les trois mandataires voudraient réduire de moiti le nombre de départs; côté prix,", assure le Corriere.Il reste que l'affaire n'est pas faite et deux autres candidats pourraient encore pousser leurs pions, la compagnie britannique à bas coût EasyJet et le fonds américain Cerberus Capital Management. La date butoir pour sa cession a été fixée au 30 avril 2018.