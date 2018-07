Lufthansa et Brussels Airlines unissent leurs forces en Afrique

Le groupe Lufthansa va intégrer ses activités de vente en Afrique pour l'ensemble de ses compagnies aériennes (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa et SWISS).



" Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont déjà sur de nombreux marchés dans le monde entier aligné leurs structures de vente pour les clients corporate et les agences de voyages ", précise la compagnie belge intégrée dans Eurowings début 2017.



Brussels Airlines propose 23 destinations au total, notamment en Afrique de l'Ouest et au centre du continent. " Pour partager cette expérience et pour soutenir l'intégration et tirer en même temps parti des synergies et des gains d'efficacité au sein du groupe Lufthansa, le bureau régional de vente pour l'Afrique subsaharienne sera à partir du 1er novembre 2018 situé à Bruxelles ", note le communiqué.



Avec l'acquisition à 100% de Brussels Airlines en janvier 2017, le groupe Lufthansa a étendu son réseau africain de 21 à 44 destinations. Aujourd'hui, il est le deuxième plus grand groupe aérien européen en Afrique, avec un total de 311 départs hebdomadaires entre l'Europe et le continent africain.



Une offre qui va encore s'élargir à partir de l'horaire d'hiver 2018/19 :

Austrian Airlines ouvrira une nouvelle ligne Vienne - Cape Town (Afrique du Sud), offrant deux vols par semaine.

Lufthansa remplacera sa liaison Francfort-Addis-Abeba par un service sans escale, avec un temps de vol réduit de plus de deux heures.