Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Lufthansa imagine les voyages de demain

Les finalistes du concours « Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab », appelés à imaginer des solutions pour personnaliser l'expérience de voyage du passager de demain, ont présenté le fruit de plusieurs mois de travail à bord d’un Airbus A380 de la compagnie allemande. Au programme, de nouveaux sièges ou encore de nouveaux moyens de communication entre les passagers et les membres d’équipage.



A lire également Lufthansa lance le check-in automatique

Lufthansa met ses A320 en uniforme

Lufthansa continue d’accélérer les départs à Munich

Alitalia : Lufthansa recule et affirme qu'elle pourrait retirer son offre

Air France/easyJet… Sus à Alitalia? Les passagers du vol LH440 ont pu découvrir le travail des équipes de développeurs, finalistes du concours Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab. Au-delà, le travail du "Flying Lab" permet d'esquisser des tendances qui se confirmeront peut-être demain à bord pour le confort des passagers.



Le projet "feel.flight" propose ainsi une panoplie complète de produits visant à améliorer la communication personnelle et le bien-être à bord des futurs vols long-courriers. Le système de centralisation des échanges entre les passagers et le personnel de bord s’appuie sur un assistant virtuel, accessible via les messageries instantanées les plus répandues, telles que Whatsapp, Facebook et Messenger.



Le chatbot est capable de classer les besoins des passagers par priorité et de les coordonner avec les services appropriés. Pour toute autre demande, comme les demandes de repas, de boissons ou encore de conseils pour affronter la peur de l’avion, l’assistant fait appel à un membre de l’équipage. Le revers de manche des uniformes du personnel de bord est doté de petits écrans reliés à des mini processeurs. Afin d’améliorer le confort pendant le vol, chaque client dispose d’une couverture chauffante avec un coussin cervical intégré. Celle-ci, dotée d’un système de température ajustable, peut être portée comme une cape. Un système de vibrations, situé dans le coussin cervical, permet également de réveiller le passager en douceur, sans l’intervention d’un membre de l’équipage.

Le nouveau siège Smart Chair



Le projet "Smart Chair" s’est intéressé à l’espace personnel des passagers. En prenant place dans une Smart Chair, chaque passager pourra profiter d’une expérience de vol sur-mesure, tant en ce qui concerne les programmes de divertissement que le confort à bord.



L’équipe s’est également penchée sur la conception d’un nouvel uniforme pour le personnel de bord. Les prototypes présentés ont été conçus à partir de tissus thermo-régulés, respirants, antibactériens et antiallergiques.

Lyra pour faciliter les échanges à bord

Avec l’application web LYRA Connect, les finalistes souhaitent faire évoluer les futurs échanges entre les passagers et les membres d’équipage et offrir ainsi un service toujours plus personnalisé. Pour le personnel de bord, "LYRA Connect" limite les automatismes et optimise les activités de service.



Les clients peuvent utiliser leurs appareils mobiles pour envoyer facilement leurs demandes à l’équipage. Ils peuvent, par exemple, commander des boissons ou s’enquérir sur leurs correspondances. Grâce à des lunettes intelligentes, la demande apparaît automatiquement dans le champ de vision de l’un des PNC. Les membres de l’équipage peuvent aussi obtenir des informations supplémentaires sur les voyageurs. Pour cela, il leur suffit de se positionner dans le champ de signaux situé au sol, face à chaque siège.



Lyra affiche discrètement les données correspondantes sur les lunettes intelligentes de l’hôtesse. Le personnel de bord aura ainsi accès à des informations telles que la langue parlée par le voyageurs ou ses éventuelles préférences pour les repas.



Pour développer leurs prototypes, les équipes ont eu recours aux technologies de l’information et à des techniques de fabrication modernes, comme l’impression 3D, la découpe au laser, les métiers à tisser Jacquard numériques ou encore à l’intelligence artificielle. Les équipes ont bénéficié du soutien d’experts du numérique et de l’aviation ainsi que d’entreprises partenaires durant toute la phase du projet. Par exemple, Zeiss Smart Optics a fourni de fines lunettes connectées pour effectuer les tests.



"Le défi de la « Fashion Fusion » montre comment la digitalisation peut influencer de manière positive l’expérience voyageur et améliorer notre bien-être personnel à bord. Nous avons un rôle de catalyseur puisque les objets connectés, la mode et les vêtements intelligents reposent sur la connectivité. Avec notre réseau gigabit et le meilleur des technologies en réseau dont nous disposons, nous sommes en mesure de proposer des expériences intelligentes futuristes" , explique Antje Hundhausen, vice-président 3D Brand Experience de Deutsche Telekom.



Une collaboration qui s’inscrit dans la durée

Après le Lufthansa "FlyingLab", les prototypes ont été présentés à un public international à l’occasion d’un événement organisé en marge du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Les initiateurs de ce concours exclusif poursuivront leur collaboration avec les équipes : Lufthansa prévoit, par exemple, de tester un plus grand nombre de couvertures avec l’équipe "feel.flight", lors du prochain "FlyingLab". Deutsche Telekom a, de son côté, invité plusieurs équipes à prendre part à des présentations de la marque lors du Mobile World Congress et de la #FASHIONTECH de Berlin. Deutsche Telekom est aussi en cours de discussion avec l’équipe "Lyra" concernant d’autres développements de l’application web.