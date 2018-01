Lufthansa lance le check-in automatique

Les passagers de Lufthansa n'ont plus à s'enregistrer eux-même. La compagnie a mis en place le check-in automatique pour les liaisons en Allemagne ou vers des destinations européennes (de la zone Schengen) ainsi que les trajets réalisés avec Lufthansa Express Rail and Bus.



La carte d'embarquement est envoyée automatiquement au voyageur 23h avant le décollage pour tous les vols réservés au moins 24 heures avant le départ.



Avec cette procédure, le client a toujours la possibilité de changer de siège, annuler le check-in, activer une étiquette électronique pour son bagage ou encore télécharger eJournals.



Pour profiter de ce service à chaque vol, il suffit de donner ses informations personnelles dans son compte Miles & More ou son profil Lufthansa iD. Il est possible de désactiver ce service en décochant l'option sur son profil.



Les clients qui ne disposent pas de ce type de compte peuvent demander à bénéficier de check-in automatique en utilisant le lien dédié présent sur leur confirmation de réservation. En revanche, le service sera valable uniquement pour ce voyage.