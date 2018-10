Lufthansa lance sa Gold Mastercard

La compagnie aérienne allemande propose déjà sa carte de fidélisation Miles & More. Il s’agit du plus grand programme de voyageurs fréquents et de fidélisation en Europe. Le programme élargit maintenant son offre pour ses membres en France. C’est une nouvelle façon de cumuler des miles grâce à la carte de payement MasterCard, en plus des simples vols avec les compagnies aériennes partenaires de Miles & More (dont Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines).



Le programme de fidélisation du groupe allemand s’est associé avec Advanzia Bank, une banque directe en ligne. " Les membres Miles & More pourront réaliser des paiements par carte dans le monde entier, cumuler des miles de prime tout en faisant leurs achats et bénéficier du forfait d’assurance complet inclus avec la carte ", explique Roland Ludwig, CEO d’Advanzia Bank.