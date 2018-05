Lufthansa met en oeuvre le NDC en Grande Bretagne

C’est bien parti pour le NDC de Lufthansa au Royaume Uni et en Irlande. La compagnie allemande proposera NDC Partner et NDC Smart Offer aux professionnels de la distribution aérienne.



Les API fournies prendront en compte les offres spéciales de la compagnie ainsi que les avantages financiers de la vente directe (réduction sur les vols européens). La compagnie allemande qui opère de Londres, Manchester ou Dublin espère développer ses ventes britanniques en 2018 avec un meilleur affichage tarifaire, une bonne visibilité des offres ancillaires et des offres spécifiques.



Lufthansa prévoit d’investir massivement sur le NDC ces prochaines années et de modifier ses modèles de distribution en faveur d’un accès direct, que ce soit pour les clients ou les agences de voyage.