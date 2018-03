Lufthansa : une réduction de 5€ pour les réservations long-courriers sur internet

Que propose Lufthansa en avril prochain à ses clients qui réserveront un billet long courrier sur internet ? Une réduction de 5€ dans un premier temps et quelques avantages complémentaires d’ici à la fin de l’année. Mais la compagnie joue déjà le coup d’après et précise que " la réduction de 5 euros s'appliquera aux tarifs Economy Light et Economy Classic sur les vols court-courriers au départ de Francfort, Munich, Zurich et Vienne ".



A terme, pour les classes avant réservées sur le net, Lufthansa pourrait améliorer sensiblement sa politique de miles avec des bonus et des opérations spéciales limitées dans le temps.



Face aux TMC allemandes qui veulent capter les petites et moyennes entreprises, Lufthansa fait cavalier seul. Sa politique de frais GDS de 16 € n’aura pas pénalisé ses ventes. Preuve, selon des sources internes, que " le marché sait s’adapter à toutes les situations ".