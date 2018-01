Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Lufthansa va recruter 8000 salariés en 2018

Coup de boost pour le groupe Lufthansa : il annonce qu'il va recruter quelques 8 000 personnes en 2018 pour alimenter le développement de ses compagnies, en particulier à Francfort et Munich pour Lufthansa mais Austrian a également de grands projets. En le faisant savoir, et après ses accords collectifs avec les pilotes et les PNC, le groupe allemand compte séduire toutes les catégories de navigants.







Au-delà des processus de recrutements habituels, Lufthansa a mené en 2017 quelques 11 campagnes de recrutement, à destination des agents de bord. Des opérations qui ont rencontré un vif succès, avec plus de 4 500 candidats présents aux différentes auditions et quelque 6 000 participants aux journées de recrutement classiques organisées à Francfort.



Des recrutements sont également prévus dans d’autres domaines d’activités du groupe. Ainsi, par exemple, environ 500 nouvelles embauches sont programmées sur les différents sites de Lufthansa Technik. Austrian Airlines, de son côté, prévoit plus de 500 recrutements, notamment pour des postes d’enregistrement et de pilotes, mais également dans d’autres fonctions. Avec ses 38 000 employés, Lufthansa est le plus grand employeur de Francfort et de l’état fédéral de la Hesse.



Le groupe aéronautique fait valoir les formations disponibles dans de nombreux domaines, avec au total 10 programmes de formation et 30 formations en apprentissage pour des postes de mécanicien outilleur, de commissionnaire de transport, ou en lien avec les services de restauration ou de logistique.



