Lufthansa va voler vers Djeddah et Addis Abeba séparément

Lufthansa améliorera son offre sur Djeddah et Addis Abeba en octobre 2018 en proposant les deux destinations en vol direct.



La compagnie volera ainsi entre Francfort et la capitale éthiopienne sans faire d'escale en Arabie Saoudite à compter du 29 octobre 2018. Elle assurera la liaison tous les jours à l'exception des mardi et dimanche. L'A3340-300 décollera de la piste allemande à 14h10 pour un atterrissage à Addis Abeba à 222h55. Le vol retour prévoit un départ du pays africain à 0h55 pour une arrivée en Allemagne à 6h35.



Lors du programme d'hiver, le transporteur germanique reliera Francfort à Djeddah tous les jours sauf le mercredi. L'A330-300 s'envolera de son hub à 14h10 (arrivée à 21h40) et d'Arabie Saoudite à 1h50 (arrivée 5h45).