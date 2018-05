Luton Airport sera perturbé par une grève fin mai

L'activité de l'aéroport de Londres Luton sera perturbée par une grève des salariés de l'aéroport britannique fin mai. Les pompiers, bagagistes et agents de la sécurités de la plate-forme sont appelés à mener des actions entre le vendredi 25 mai 7h00 et le mercredi 30 mai 6h30.



Le syndicat Union demande à la direction de "s’asseoir autour d'une table et négocier un accord juste" pour les employés.



L'aéroport indique qu'il ne connaît pas encore les conséquences du mouvement sur les passagers pour le moment. Il assure "Nous travaillons avec les 73% d'employés qui n'ont pas voté la grève pour réduire l'impact de toute action"