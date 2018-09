Lux-Airport confirme son nouveau patron

René Steinhaus est diplômé en aéronautique et aérospatiale à l'Université Technique de Berlin. Il a commencé sa carrière en 1998 chez Fraport AG, opérateur de l'aéroport de Francfort. Il y a occupé divers postes, dont celui de Senior Executive Manager.En 2008, il rejoint le cabinet de conseil A.T. Kearney, d'abord comme Manager, puis comme Principal dans le domaine des transports et du tourisme. Il a été responsable de projets stratégiques et commerciaux pour divers aéroports et compagnies aériennes.René Steinhaus a ensuite rejoint lux-Airport en septembre 2016 comme Directeur commercial. Il a ensuite pris le poste de CEO par intérim en mars 2018.