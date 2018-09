Luxair va voler vers la Croatie et Minorque

Luxair va renforcer son offre européenne et MICE lors du programme d'été 2019 en ouvrant des liaisons vers Split et Mahon.



L'île de Minorque sera reliée au Luxembourg tous les samedis du 18 mai au 14 septembre 2019 tandis que la compagnie volera vers la deuxième ville la plus peuplée de Croatie tous les dimanches du 21 avril au 22 septembre 2019.



Les deux vols seront assurés par des Dash8-Q400.