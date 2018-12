Luxembourg: tous les transports publics gratuits dès 2020

Le gouvernement de coalition réélu du Premier ministre libéral Xavier Bettel a déclaré que " les transports publics gratuits seront introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg" à partir de début 2020. "



En 2016, plus de 100 millions de voyageurs ont emprunté les transports publics dans ce petit pays prospère de 600 000 habitants pris en sandwich entre la Belgique, la France et l'Allemagne.



Le Luxembourg absorbe quotidiennement 190.000 travailleurs et employés des pays voisins, dont la moitié venant de France et l'autre moitié de Belgique et d' Allemagne.