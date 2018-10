Lyft mise sur la réalité augmentée pour ses véhicules autonomes

Alors qu’Uber a ralenti ses tests de conduite autonome après une série d’incidents graves, son concurrent Lyft en profite pour accélérer la cadence. Le service de VTC, qui souhaite lever 15 milliards de dollars d’ici 2019, vient tout juste de dévoiler son nouveau modèle de voiture sans chauffeur : une Ford Fusion Hybrid d’autonomie niveau 5, prête à être testée. Ce nouveau véhicule est doté d’une capacité de conduite autonome totale et permanente qui ne nécessite aucune intervention de la part des passagers, si ce n’est pour indiquer leur destination.Avec l’objectif de perfectionner davantage ses véhicules autonomes, Lyft vient également de racheter la start-up Blue Vision Labs, spécialisée dans la réalité augmentée, pour l’aider à booster sa R&D. La jeune pousse a notamment réalisé un kit de développement logiciel facilitant la conception d’applications de réalité augmentée dédiée à la navigation des véhicules. À partir de la caméra d’un smartphone, la technologie de Blue Vision Labs permet de reconnaître les objets et y place des étiquettes virtuelles afin de simplifier le déplacement des piétons et des automobilistes, explique objetconnecte. Lyft compte donc sur la start-up pour développer un système de "mapping" avancé pour rendre la navigation de ses véhicules plus simple.L’intérêt que porte Lyft pour la réalité augmentée fait écho au projet de véhicule autonome que mène secrètement Apple. Selon le site Patently Apple, le géant américain serait en train de travailler sur la conception d’un pare-brise en réalité augmentée affichant les informations liées au trajet.De son côté, la plateforme de VTC continue en tout cas d’apporter de nouvelles approches concernant la mobilité urbaine. Le mois dernier, la société lançait une fonctionnalité mobile permettant aux usagers des lignes publiques de Santa Monica de choisir le moyen de transport correspondant le mieux à leurs besoins et à leur budget.