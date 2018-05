Lyft séduit de plus en plus les voyageurs d'affaires

Plus de doute possible à la lecture du rapport trimestriel de Certify, les voyageurs d'affaires ont définitivement adopté les services des VTC en Amérique du nord.



Sur les 3 premiers mois de l'année 2018, Uber et Lyft ont représenté 70,5% des frais de trajets routiers des clients du fournisseur de solutions de gestion des dépenses. La location de voiture a représenté 31% des notes et les taxis 10%.



A titre de comparaison : au 1er trimestre 2014, la répartition était de 8% pour les VTC, 55% pour la location de voiture et 37% pour les taxis.



Par ailleurs, l'étude montre que Lyft parvient en plus à grignoter des parts à Uber. En effet, l'entreprise a enregistré 19% des factures VTC des clients Corporate au 1er trimestre 2018 contre 10% un an plus tôt. Uber - de son côté - perd du terrain progressivement. La société est passée de 95% du marché détenu au 1er trimestre 2016 et 90% en 2017 à 81% au 1er trimestre 2018.



Robert Neveu, Président et CEO de Certify explique "Le bond de Lyft est la grande surprise de ce 1er trimestre. Alors qu'Uber connaît des changements dans son équipe de direction et des challenges sur de nombreux marchés, Lyft a maintenu le cap et gagné des parts de marché. Il sera très intéressant de voir su Lyft sera capable de maintenir ce niveau d'utilisation dans le secteur du Business Travel".



Les voyageurs d'affaires sont des clients fidèles

Pour les autres aspects des déplacements professionnels, les voyageurs d'affaires américains sont des clients fidèles. Encore une fois, il n'y a aucun changement sur les postes restauration, hébergement, aérien et location de voiture.



La chaîne de restauration qui enregistre le plus de dépenses des voyageurs d'affaires est Starbucks. Elle représente 4,70% des factures pour une note moyenne de 12,29 dollars. La compagnie la plus populaire au sein de la clientèle Corporate est Delta (19,92% et coût moyen de 426,92 dollars). Toutefois, sa concurrente American Airlines la rattrape avec 19,59% des factures.



Pour l'hébergement, les professionnels privilégient toujours Hampton Inn (9,33% et 236,30 dollars). Pour les locations de voiture, ils se tournent une nouvelle fois principalement vers National Car Rental (27,28% et 185,79 dollars).