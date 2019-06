Lyon : Ouverture officielle de l’Intercontinental Hôtel-Dieu

C’est sur les bords du Rhône que vient d’ouvrir l’Intercontinental Hôtel-Dieu. Il prend place dans toute la façade et sous le dôme de l’ancien Hôtel-Dieu. Six ans de travaux ont été nécessaires pour transformer l’ancien hôpital en hôtel cinq étoiles dans le bâtiment.



Au total, ce sont 144 chambres et suites qui ont été créées sur trois étages. Il existe une suite présidentielle, qui occupe entre 150 et 210 m2, pouvant être privatisée pour des événements privés. Outre les chambres et suites, l’hôtel accueille également plusieurs bars et restaurants. Au rez-de-chaussée, le restaurant Epona peut accueillir jusqu’à 100 couverts. Au premier étage, le bar du Grand Dôme est lui accessible à tout moment de la journée, et dispose également d’un petit espace de réunion. L’hôtel dispose également d’un tout nouveau centre de conférences de 1 500 m2, comprenant douze salles de réunions modulables de 30 à 430 m2. La grande salle plénière peut elle accueillir jusqu’à 460 personnes.