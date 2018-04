Lyon Saint Exupéry : le parcours passagers du T1 retarde les vols

"dimensionné pour accompagner la croissance du trafic et améliorer la qualité de service en proposant les meilleurs standards internationaux aux voyageurs comme aux compagnies aériennes"

"En matière d’usage et de parcours, Lyon est devenu l’un des pires aéroports que nous desservons. La norme pour que tout soit fluide, c’est : contrôle des bagages, contrôle frontière, puis duty free. Si vous mettez le duty free au milieu (comme c'est le cas dans sein du T1 NDLR), les gens se posent, ils prennent leur temps, de boire ou manger. Quand ils vont vers leur avion, ils découvrent alors une longue file d’attente, avec parfois un seul policier pour contrôler l’identité de centaines de passagers en même temps. Derrière, les avions sont en retard, car ils attendent que l’embarquement soit terminé avant de décoller, et nous payons les pots cassés de ce terminal mal pensé".

“Il a été pensé avant le rétablissement du contrôle aux frontières dans l’espace Schengen. Avant l’état d’urgence, nous contrôlions 30% des passagers, aujourd’hui 70%. Initialement, en France, peu de vols étaient concernés.”

Lors de l'inauguration du Terminal 1 en octobre dernier, le gestionnaire de l'aéroport de Lyon se félicitait de ce bâtimentSix mois d'usage plus tard, les compagnies aériennes ne partagent pas cet enthousiasme. Plusieurs d'entre elles ont fait part de leur mécontentement à Lyon Capitale . Les retards se multiplient sur l'installation en raison d'un parcours passagers mal adapté. Le responsable d'un des transporteurs présents explique :Pour le gestionnaire de l'aéroport, les difficultés rencontrées au sein de son nouveau terminal ne sont pas le fait du parcours des voyageurs, mais surtout lié au changement de la réglementation des contrôles. Il explique au site lyonnais :L'aéroport tente de régler le problème et d'améliorer les services pour prendre en compte ce nouvel élément. Par exemple, 10 sas Parafe sont en cours d'installation. Par ailleurs, un écran - situé après le contrôle des bagages - indique aux voyageurs dans combien de temps leur porte d’embarquement sera affichée. Ils peuvent alors faire leurs courses au duty free en attendant, et non plus rester devant l'écran.Le gestionnaire envisage aussi de réaliser de nouveaux travaux afin de placer les contrôles des frontières avant le duty-free. Mais il s'agit que depour le moment.