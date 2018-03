MICE : à Nantes, les entreprises ont le choix entre soirée "peau de bête" ou "bête de scène"

L'expo Rock ! Une histoire Nantaise

(jusqu'au 10 novembre 2019)

L'expo Nous les appelons vikings !

(16 juin au 18 novembre 2018)

Soirée Rock

Soirée Viking

Voyage à Nantes a mis au point un nouveau concept. Il propose deux offres pour animer les soirées d'entreprise au château des ducs de Bretagne : une ambiance rock ou une ambiance viking pour l'animation. Les lieux sont décorés en fonction du thème choisi. Les participants profiteront d'un dîner et d'une visite guidée privative de l'exposition. Toutefois, les deux soirées ont un dénominateur commun : le houblon (à consommer avec modération).. Visite de l'exposition. Salle de la tour du fer à cheval transformée en lieu de répét' (guitares, amplis, flyght case...).. Dîner en mode sortie de concert : d'authentiques hot-dog nantais concoctés par le chef d'un food truck haut de gamme. Le tout arrosé d'une rock'n roll beer locale.. Pour parfaire la rock'n roll attitude : présence d'un DJ de la scène nantaise et tatouages éphémères.La scène rock nantaise est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus riches de France : Téquila, Elmer Food Beat, Dominique A, Dolly, Christine and the Queens, Philippe Katerine, C2C...Depuis cinq décennies, une histoire politique et sociale qui s'est écrite dans les locaux de répétitions, les studios, les bars et les salles, sur les radios locales ou chez les disquaires, par des activistes et artistes de l'ombre. Une exposition unique pour comprendre comment la ville est passée du statut de "Belle endormie" à celui de "Nantes l'effervescente". (jusqu'au 10 novembre 2019).. Visite de l'exposition. Ambiance peau de bête et décors en bois.. Ripailles (cochonnaille, ragoûts, poissons fumés...) et pain viking (Sonneblumenbrot).. Skøll (breuvage houblonné)En partenariat avec le musée des antiquités nationales de Stockholm (Historiska Museet).Découvrir un village Viking reconstitué, écrire son nom en rune, se laisser happer par la magnificence des paysages, habiller un Viking ou soulever son épée...Une exposition vivante pour tous les âges présentée pour la première fois en France. Grâce à une collection d'objets exceptionnels en lien avec différents thèmes (religion, culte funéraire, artisanat, construction navale ...) et des dispositifs multimédias, l'exposition revisite le mythe du Viking. (16 juin au 18 novembre 2018).: à partir de 99 € TTC par personne sur la base de 60 personnes minimum. Ce tarif comprend : la privatisation de la Tour du fer à cheval du château, la visite privative, le diner, l'animation DJ, les éléments de décor.: à partir de 98 € TTC par personne sur la base de 60 personnes minimum. Ce tarif comprend : la privatisation de la Tour du fer à cheval du château, la visite privative, le diner, le mobilier).. Capacité maximum de la Tour du fer à cheval : 100 personnes.Mail : affaires@nantes-tourisme.com Tel : 33(0)2 40 20 60 13.