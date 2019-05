MICE : Accor et meetago renforcent leur collaboration

Ce partenariat vient renforcer les liens qui unissent les deux sociétés et officialise la collaboration déjà existante. Une solution de connectivité sera développée en commun et sera proposée dans plus de 1 600 hôtels à travers le monde. Le déploiement se concentrera sur un portefeuille complet d’hôtels de toutes marques qui proposent des prestations « MICE ».



Ce partenariat entre Accor et meetago® a pour objectif d’assurer des réservations et une gestion des conférences, des événements et des réunions d’affaires à la fois plus rapides, plus internationales et plus performantes, tant pour les hôtels que pour les organisateurs d’événements. La solution permettra également de mieux répondre à la demande des clients professionnels et de poursuivre l’expansion internationale de l’activité conférences des deux partenaires.



« Au travers de ce partenariat stratégique avec meetago®, nous répondons à la demande croissante de notre clientèle affaires. Notre offre, qui sera à terme disponible à partir d’une plateforme unique, nous permettra de proposer des services plus complets et plus performants, comprenant un degré de numérisation élevé, au secteur des conférences » , déclare Sabine Toplak, Directrice des ventes Europe centrale de Accor