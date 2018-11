MICE: les petites villes veulent jouer dans la cour des grandes

Une poignée de grandes villes - Orlando, Las Vegas, Toronto, Londres, Barcelone, Berlin, Singapour et Rio de Janeiro - continuent de dominer le marché mondial des réunions. Mais à mesure que les coûts augmentent et que la disponibilité diminue, les organisateurs de réunions déplacent de plus en plus leurs événements vers d'autres villes. Une tendance qui se confirme comme l'explique Ian Cummings, l'un des responsables MICE chez CWT. "" En Espagne, par exemple, Séville est très populaire en ce moment. Göteborg en Suède, Lyon et Nice en France sont également des sites très intéressants. Il est intéressant de noter que dans le Rapport sur les tendances futures 2019 de CWT Meetings & Events, quatre villes allemandes - Berlin, Hambourg, Cologne et Francfort - figurent sur la liste des 10 premières villes européennes pour les réunions et événements ."



Même intérêt croissant pour les villes secondaires du Royaume-Uni, Manchester, Liverpool et Birmingham tirant le meilleur parti de leur solide infrastructure hôtelière et d'activités pour les réunions et les événements, tandis que quelques destinations écossaises prennent également de l'ampleur.



Selon Tracey Edwards, directrice générale de la gestion des voyages événementiels chez Corporate Travel Management, les villes secondaires travaillent dur pour attirer les événements. " Elles se rendent compte de l'importance des événements pour leur économie et se concentrent donc sur l'obtention d'un meilleur résultat pour le client ", a-t-elle dit, citant les efforts de collaboration des villes américaines telles que San Antonio, Denver et St Louis. " En Australie, c'est le cas dans des endroits comme Adélaïde, Hobart, Canberra et Port Douglas ", a-t-elle ajouté.



Caroline Gair, directrice des relations avec les fournisseurs de la division Cievents du Flight Centre, a identifié la ville insulaire chinoise de Macao comme une force croissante dans l'industrie des réunions en Asie. " Considéré comme le Las Vegas de l'Est, Macao dispose d'une infrastructure hôtelière étonnante avec une énorme quantité d'espaces de réunion offrant des tarifs très compétitifs et un bureau touristique actif offrant des incitations à organiser des réunions à Macao ," a-t-elle expliqué.



Bien sûr, il y a une forte incitation financière à regarder au-delà des villes de conférence traditionnelles. "Le coût est un facteur énorme. Avec des villes très fréquentées et très chères comme Paris et Londres, la disponibilité peut être un problème pour les grands groupes, mais les entreprises peuvent en avoir beaucoup plus pour leur argent en utilisant une ville secondaire.



Malgré les économies potentielles, la flexibilité accrue et l'attrait des expériences uniques, les lieux secondaires font toujours face à un défi de taille pour déloger les villes de conférence éprouvées et dignes de confiance. Une option qui se révèle pourtant souvent gagnante. Les villes secondaires ont tendance à être plus actives pour attirer les réunions d'affaires. " Elles savent qu'elles doivent travailler plus fort pour faire franchir la ligne de démarcation à leurs clients, de sorte qu'elles auront souvent plus de valeur ajoutée, des chambres gratuites, des exemptions de frais, ce qui a un impact positif sur les résultats financiers ", précise Caroline Gair. Autant d'avantages qui représentent une économie significative pour les entreprises.