MagicStay franchit le cap des 200 000 appartements

Créée en 2013, MagicStay a franchi le cap des 200 000 hébergements dans le monde. Cela représente une progression supérieure à 60% en 1 an.



La plate-forme de réservation d’appartement spécialisée dans le voyage d'affaires a développé son offre de studios, appartements, apparthôtels et villas à travers plus de 900 villes et 92 pays, avec 80% des adresses à l’international et 20% en France.



L'entreprise prévoit d’atteindre 400 000 appartements d’ici la fin de l’année 2019 et de développer le marché asiatique et sud-américain.