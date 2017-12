MagicStay propose de réserver son taxi à l'avance

La compagnie de taxis G7 et le spécialiste de la location d'appartement MagicStay lancent une plate-forme dédiée à la réservation pour les transferts en taxi des clients de MagicStay. L’outil mis à disposition des voyageurs propose une gamme complète de véhicules et d’options pour des trajets sur-mesure opérés par G7.Les courses incluent de nombreux services adaptés aux voyageurs d’affaires : accueil personnalisé en gares et aéroports, gestion des retards de vols et de trains, wifi à bord, véhicules haut de gamme. Les moyens de paiement peuvent être enregistrés. Ainsi plus besoin de se soucier du règlement, ni des notes de frais. Le détail des commandes et toutes les factures sont disponibles dans le compte. Tous les éléments peuvent être modifiés sans frais jusqu’à 30 minutes avant le trajet. L’option Taxi partagé est également disponible.