MagicStay signe avec la TMC Travel & Transport France

L’agence Travel & Transport France , un an après son implantation à Lyon, a noué un contrat de partenariat avec MagicStay. La filiale française du 4ème acteur du voyage d’affaires aux USA s’engage ainsi à commercialiser en priorité les logements de MagicStay auprès de ses clients.MagicStay fournit à Travel & Transport un numéro de contrat partenaire à indiquer à chaque transaction, qu’elle soit effectuée online, par mail ou par téléphone, qui permet à l’agence de centraliser le reporting et les factures. Le compte agence permet de gérer toutes les réservations des chargés d’affaires, avec les différents moyens de paiement corporate (carte bancaire, carte logée, virement, paiement en compte) et pourra intégrer bientôt la politique voyage des clients.MagicStay présentera la plate-forme aux utilisateurs de l’agence et mettra à disposition des conseillers clientèle dédiés, pouvant répondre à des demandes spécifiques telles que la location pour des séminaires, des groupes, le long séjour, nouvelle destination, etc.)