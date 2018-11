Maisons du Monde se met à l'hôtellerie

Maisons du Monde se lance dans l'hôtellerie. La marque de décoration a prévu d'ouvrir un 4 étoiles dans le centre historique de Nantes au printemps prochain. Elle explique dans un communiqué "Ce projet est né de la rencontre entre des passionnés d’innovation et de style : Céline et Sébastien Meslin - fondateurs du groupe Vicartem, un expert de l’hôtellerie indépendante de qualité - et les équipes de Maisons du Monde, créateur d’univers inspirants dans le meuble et la décoration. Ensemble, ils ont conçu un hôtel qui reflétera l’art de vivre by Maisons du Monde : un lieu mêlant inspirations, convivialité et élégance".



L'établissement, situé au 2 bis rue Santeuil, proposera 47 chambres affichant 5 styles de décoration différents. Dès l’entrée de l’hôtel : pas de lobby, mais un accueil chaleureux reprenant les codes d'un salon. Meubles, déco et végétaux s’harmoniseront dans une ambiance "black, grey and white" .



Le lounge présentera de son côté un décor contemporain. Il accueillera les visiteurs à différents moments de la journée. Il est, en effet, conçu pour de multiples usages comme les petits-déjeuners, le co-working et les afterworks. Il sera aussi possible d'y lire ou d'y boire un dernier verre après le travail.



Les réservations et les tarifs de ce premier hôtel estampillé Maisons du Monde ne sont pas encore disponibles.