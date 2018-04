Mal au dos en avion, moi jamais

Disponible gratuitement pour les smartphones sous iOS ou Android, Activ'Dos est un coach dont la mission est de prévenir la lombalgie et agir dès que la douleur survient. L’appli est construite autour de trois grandes fonctionnalités. La première permet de mieux connaître le fonctionnement du dos et de comprendre l'origine de la lombalgie, à travers des informations et des quiz.



La deuxième fonction permet d'avoir un coach dans son téléphone et de découvrir avec lui des exercices de relaxation, d'étirement et de musculation à réaliser au travail (voire en avion) mais aussi les bons gestes du quotidien (porter un sac, se tenir debout ou assis dans la voiture...) sous forme de vidéos et d'animations. Les exercices sont proposés à la fois individuellement « à la carte » et sous forme de séances constituées de plusieurs exercices que l’on peut trier selon le niveau de difficulté, le type d'exercice et la possibilité de les réaliser au travail.



Enfin, troisième point, un suivi d’activité, qui guide l’utilisateur et assure un suivi de la douleur.vous incitant à la maintenir et à la développer, ainsi qu'un suivi de votre douleur. Des messages rappellent les séances d'exercices programmées et délivrent des conseils en fonction des jours et de l’utilisation de l'application.



Activ'Dos a été conçue en collaboration avec des experts (médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, rhumatologues, médecins du travail et rééducateurs physiques), ainsi qu'avec des utilisateurs (salariés de l'Assurance Maladie ayant des problèmes de dos).