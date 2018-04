Malaysia Airlines recueille les avis des voyageurs d'affaires via une appli

Malaysia Airlines a développé ses solutions digitales. Elle permet désormais aux voyageurs d'affaires de donner leurs impressions et avis sur leur expérience via l'appli Mhfeedback. Les passagers peuvent noter les services de l'entreprise anonymement ou même transmettre des photos des zones à améliorer. Une intelligence artificielle analyse les images et les commentaires afin de déterminer le vécu des clients et envoyer les retours aux services responsables.



La compagnie a également mis en place MHchat, un bot déployé sur Facebook Messenger. Cette messagerie interactive permet aux voyageurs d'effectuer des réservations, des paiements ou obtenir leur itinéraire de vol.



De plus, peu utile pour les voyageurs d'affaires mais pratique pour les parents, le transporteur lancera au 3ème trimestre l'application MHguardian . Elle permet de suivre le voyage des mineurs non-accompagnés pendant leur vol avec Malaysia Airlines. Cette solution avait remporté le Hackathon 2017 de la compagnie. Elle pourra par la suite gérer également les personnes âgées et celles ayant besoin d'une assistance particulière.