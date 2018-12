Malaysia Airlines renomme sa First Class... Business Suite

Les First Class des A350-900 et A380-800 de Malaysia Airlines ont été rebaptisées Business Suites le 12 décembre 2018.



La compagnie malaisienne a expliqué "La nouvelle Business Suite est une réponse au fort trafic de voyageurs d'affaires sur Malaysia Airlines, un produit qui offre un service business amélioré à un prix attractif pour les passagers" .



Les sièges sont disponibles sur les dessertes de Londres, Tokyo et Osaka ainsi que Sydney et Séoul lors du programme d'hiver. L'A350 propose 4 places tandis que le super jumbo en compte 8. Sur les deux avions, les fauteuils sont en disposition 1-2-1.



Les clients de cette cabine rebaptisée bénéficient toujours d'un comptoir d'enregistrement dédié, d'un accès au Lounge First Class de la compagnie et de 50kg de bagages autorisés.