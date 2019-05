Malaysia Airlines signe un accord commercial avec Japan Airlines

Lundi 27 mai, Japan Airlines et Malaysia Airlines ont signé un protocole d'accord pour un partenariat commercial.



Après un échange de codes il y a quelques années, elles passent aujourd'hui à l'étape supérieure.

Les deux compagnies s'engagent à communiquer ensemble sur leurs meilleures pratiques, la qualité et l'amélioration de leurs services.



Leur objectif est de satisfaire leurs clients et de leur apporter plus de choix et de valeurs ainsi que des meilleures prestations.

Japan Airlines et Malaysia Airlines souhaitent augmenter leur nombre de passagers et faire de Kuala Lumpur un "hub aérien" en renforçant son trafic.



Avec cet accord, elles souhaitent aussi élargir leur champ d'échange à des domaines opérationnels comme le transport de marchandises.



Depuis 2012, les deux pays membres de l'alliance OneWorld entretiennent des liens étroits.

Sept liaisons opérées par Japan Airlines traversent l'axe entre Tokyo et Kuala Lumpur chaque semaine et douze sont assurées par Malaysia Airlines qui propose également un trajet quotidien vers Osaka.



Izma Ismail, Président de Malaysia Airlines Group a déclaré : "Nous avons toujours eu des liens solides avec Japan Airlines et nous sommes ravis de passer cette importante étape avec notre partenaire le plus proche de l'alliance Oneworld".



Cet accord devrait prendre effet courant 2020 pour coïncider avec les JO de Tokyo.