Mama Shelter s'installe à Toulouse

Mama Toulouse a pris place derrière la façade d’une ancienne salle de cinéma du boulevard Lazare Carnot et se trouve ainsi à 10 minutes à pied du centre-ville et de la basilique Saint-Sernin.L'hôtel abrite 120 chambres. D'au moins 15m², elles comprennent une TV de 43 pouces, un accès gratuit au wifi, un coffre-fort, un mini frigo et un bureau.Le restaurant de l'établissement qui fait 269 m², abrite un BBQ et un grill argentin. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires pourront admirer le panorama de la ville rose, en dégustant un vin local ou une pizza tout juste sortie du four, depuis le rooftop de 156 m² qui ouvrira en mars 2019.L'hôtel propose également aux entreprises 3 "ateliers" pour leurs réunions et événements. Deux de ces salles peuvent être rassemblées et offrir ainsi une capacité de 50 personnes. Par ailleurs, l'établissement dispose également d'une salle de cinéma, le CinéMama, de 45 places pour les visionnages et les présentations.54-56 Boulevard Lazare Carnot,31000 ToulouseTel : 05 31 50 50 05