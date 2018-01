Mama Works à Bordeaux

Pour sa deuxième implantation, Mama Works est une nouvelle fois accompagné par Keys Asset Management et s’installe dans le bâtiment G4, au coeur des Bassins à Flot. Baigné de lumière naturelle avec ses grandes baies vitrées, ce bâtiment construit dans un style industriel rappelant les hangars du port, bénéficie d’une vue imprenable sur ce site maritime et d’un accès privilégié aux quais et aux terrasses du port, offrant une véritable bulle bienfaisante, propice à l’inspiration et à la concentration.



Ce nouvel espace a été aménagé pour allier espaces de vie inspirants et espaces de travail modulables et connectés pouvant accueillir des entreprises de toutes tailles, freelances et indépendants.



Sur une surface de 3 000 m², 300 postes de travail en plateaux ouverts ou fermés seront installés ainsi que des salles de réunions, une salle de sport, un espace relaxation et une salle de jeux. Au rez de chaussée, Mama Works lance son premier workcafé, avec son bar central qui propose toute la journée, restauration légère, softs et boissons chaudes, et notamment un café servi par un authentique barista. Ouvert au public, on s’installe à l’heure ou à la journée pour travailler dans une ambiance décontractée et chaleureuse au bord de l’eau. En fin de journée, le workcafé se transforme en véritable espace évènementiel avec au programme : afterworks, conférences, concerts et expositions.



Désireux d’apporter la culture de l’hospitalité aux espaces de travail, Mama Works Bordeaux propose de nouveaux services inédits à ses membres. Mama Works offrira donc des places en crèche à ses membres sur leur lieu de travail afin de leur faciliter le quotidien. Et enfin, un très large jardin suspendu - où on y organise cours de yoga et ateliers potager - apporte calme et sérénité à ce nouvel espace.



"Nous choisissons nos implantations avec soins afin d’offrir à nos membres un cadre de travail où il fait bon vivre, propice à leur épanouissement personnel comme professionnel. Ainsi, nous privilégions des quartiers dynamiques et urbains permettant à notre communauté de participer à l’écosystème locale et de bénéficier de la vitalité et de la richesse qui y règne ", se réjouit Jérémie Trigano, co-fondateur de Mama Works.



Avec cette deuxième ouverture, Mama Works affirme sa volonté d’offrir une réelle expérience à ses membres en leur proposant une nouvelle façon de vivre le travail. Mama Works ré-imagine l’espace de co-working en une communauté joyeuse, sorte de campus à la californienne aussi studieux que (ré)créatif, point de ralliement des start-ups, des auto-entrepreneurs et des graines de patrons.



A propos de Mama Works



A l’image du Mama Shelter, Mama Works a été pensé comme un lieu de vie où on partage bien plus qu’une adresse ou un bureau.

Mama Works a la volonté d’offrir un environnement stimulant où les idées et les énergies circulent, afin que chacun puisse se dépasser et développer son potentiel. De la concentration à la détente, de l’isolement à l’échange, du sport à la relaxation en passant par l’ouverture sur le monde, Mama Works, c’est une nouvelle façon de vivre le travail.

Le premier Mama Works a ouvert ses portes à Lyon en Juillet 2017. Le prochain Mama Works sera inauguré début 2018 à Bordeaux, puis une ouverture à Lille est prévue au second trimestre 2018. D’autres ouvertures sont attendues dont notamment Montpellier, Grenoble et Rennes.