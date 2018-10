Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel à Pékin

Ce nouvel hôtel du groupe Mandarin Oriental ouvrira ses portes début 2019. Il disposera de deux restaurants et d'un bar, d'un centre de remise en forme avec spa et d'une piscine couverte de 25 mètres avec toit ouvrant.Pour la partie travail, l'établissement est équipé pour accueillir séminaires et réunions. Il bénéficie d'un réseau wifi haut-débit disponible dans tout l'hôtel.Les chambres spacieuses offrent un vaste espace de travail. Les tarfis à la nuitée ne sont pas encore disponibles, l'hôtel n'enregistre pas de réservations pour le moment. Le site internet de l'établissement est ouvert et permet de découvrir les lieux et les services proposés.Mandarin Oriental Wangfujing, 269 Wangfujing Street, Beijing, Chine, 100006. Téléphone: +86 (10) 8509 8888.