Mandarin Oriental récompense ses fans

Mandarin Oriental lance le programme de reconnaissance Fans of M.O. . Les membre qui réserveront leur séjour sur le site internet du Groupe mandarinoriental.com bénéficieront de meilleurs tarifs et de plus de flexibles. Les clients pourront également choisir deux privilèges supplémentaires dont ils pourront profiter durant leur séjour comme le check-in matinal, check-out tardif, crédit à utiliser dans un restaurant ou au Spa, petits-déjeuners, surclassement en chambre supérieure, accès au wifi, service de repassage ou encore de petites attentions particulières en chambreFans of M.O. facilite l'inscription des hôtes en proposant de s'enregistrer en ligne ou lors de leur arrivée dans l'un des hôtels Mandarin Oriental. En mentionnant leurs préférences, ils pourront également personnaliser davantage leur séjour pour assurer un confort maximal.