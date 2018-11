Manifestation contre le prix des carburants: des policiers appellent à la grève des PV

Les automobilistes en colère qui appellent au blocage des routes et des autoroutes, le 17 novembre, pour contraindre le gouvernement à baisser les prix des carburants, ont reçu le soutien d'un syndicat de policiers. Dans un communiqué Unité SGP Police-FSMI FO appelle à une " journée zéro PV " le jour de la mobilisation.



Une France toute jaune. Samedi 17 novembre, ceux qui se sont baptisés " les gilets jaunes" , appellent au blocage des routes et des autoroutes en France et en Belgique en réponse à la hausse des taxes appliquées sur certains carburants.