Manor et Tourcom vont accéder au contenu NDC via Amadeus

Manor et Tourcom vont rejoindre le programme NDC-X d'Amadeus dédié à cette norme. Après l'organisation d'ateliers de travail avec les agences des deux réseaux, le GDS va leur donner accès à du contenu NDC dans le courant de l’année 2019.



Les agents de voyages pourront en bénéficier via des solutions telles que les Web Services Amadeus et Amadeus Selling Platform Connect. De plus, ces outils s'appuient sur Amadeus Travel Platform.



Le communiqué ajoute "Manor et Tourcom travailleront avec Amadeus pour tirer le meilleur parti de la plate-forme ( qui intègre tous les contenus pertinents pour les voyageurs (vols, hébergement, location de voiture ou assurance…) quelle que soit leur source ou leur format, et permet leur diffusion par tout canal ou dispositif. Ainsi, les clients d'agences de voyages telles que Manor et Tourcom pourront rechercher, comparer et réserver des contenus NDC ainsi que des contenus provenant d'autres sources de manière intégrée et dans le même flux de travail".