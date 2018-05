Mappy met l’avion sur la route

Décollage imminent pour les 12 millions d’utilisateurs de Mappy qui propose désormais les itinéraires en avion pour les trajets en France ou à l’international. En pratique, lorsque l’utilisateur indique sa destination et sa date de déplacement, trois propositions lui sont faites pour anticiper au maximum son voyage : le trajet le plus tôt, le moins cher aujourd’hui et le moins cher demain



Le résultat proposé intègre un itinéraire intermodal, puisqu'il comprend le trajet entre le point de départ et l’aéroport, ainsi qu’entre l’aéroport et le point d’arrivée. Pour ne pas louper son vol, la durée indiquée par Mappy inclut ce trajet, ainsi qu’un temps d’attente et d’embarquement d’une heure !



Le prix du voyage est indiqué est affiché pour l’utilisateur qui a accès à un bouton « réserver ». Ce partenariat optimise naturellement la planification des trajets des utilisateurs, leur permettant d’obtenir leurs itinéraires avec la réservation et le paiement anticipé de leurs voyages.