Mappy roule aussi en deux roues

Mappy a enrichi le comparateur multimodal en intégrant Cityscoot. Ainsi, les voyageurs d'affaires peuvent voir par son biais la disponibilité en temps réel des 1 500 scooters en libre-service à Paris et quelques villes franciliennes. Ils sont guidés jusqu’au véhicule le plus proche, puis jusqu’à leur destination. De plus, l'itinéraire est optimisé pour les 50 cm3.Par ailleurs comme Waze , Mappy propose désormais un mode moto. Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement précise puisqu'elle est capable de prendre en compte les spécificités des plus grosses cylindrées (les 125 cm3 et plus) lors du calcul d'itinéraire. Le spécialiste de la navigation propose ainsi un temps de parcours et une estimation du coût du trajet ajustés en fonction de leur puissance du deux roues.