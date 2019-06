Marco Lessacher nommé CEO d'Alphabet International by BMW Group

Après avoir débuté sa carrière chez BMW en 2007, il a dirigé BMW Financial Services en Europe centrale et du Sud-Est et a contribué avec succès au développement de l’activité dans cette région comptant 11 pays. Sa mission : ancrer le positionnement de la filiale de BM Group dans le secteur en pleine évolution des services de mobilité.



Pour rappel, Alphabet International est une société spécialisée dans les solutions de mobilité en Europe, en Australie et en Chine. La filiale de BMW Group, accompagne et conseille les entreprises pour la mise en œuvre de solutions de mobilité économiques et durables.