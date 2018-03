Marco Polo, l’association nous ouvre les portes de l’espace

" Gérer un événement, c’est l’une des activités qui fait appel au savoir des professionnels du déplacement d’affaires et qui leur demande d’élargir leurs compétences, ce qu’ils font régulièrement ", résume Abdelaziz Bougja qui, avec Lucien Isnard, dirige l’Association Marco Polo, un think-thank dont la finalité est de réfléchir autrement à l’avenir du voyage d’affaires.



" Cette année nous recevons, Jean-François Clervoy, le spationaute français qui a volé deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis puis une troisième fois à bord de Discovery et qui totalise 675 heures dans l’espace ", précise Lucien Isnard qui insiste sur le regard que l'homme de l'espace apportera sur le voyage de demain. " Même si cela paraît futuriste, nous sommes de plein pied dans notre travail de réflexion sur les lendemains potentielles du transport ".



Parmi les invités de cette soirée, Brett Gosper, directeur général de World Rugby, évoquera les événements planétaires avec la coupe du Monde qui se déroulera en France en 2023. " C’est l’exemple même de l’événement qui s’ouvre largement sur le MICE, l’incentive et la capacité de nos entreprises de se saisir de cette fête mondiale du Rugby ". Après Bernard Lapasset, à l’origine du World Rugby, venu l’an dernier parler des JO, Marco Polo conforte sa volonté de s’associer à des manifestations innovantes ouvertes sur l’avenir.



" C’est dans la continuité de nos rencontres mensuelles, dont nous avons fêté la 100ème, et qui ont pour finalité de démontrer que l’innovation est partout et que le déplacement professionnel est un dénominateur essentiel à la réussite de ces grands projets ". Preuve de cette recherche permanente d’originalité, 2019 qui verra les dix ans de l’association accueillera une grande personnalité qui viendra conforter cette idée simple que l’avenir est à la portée de ceux qui osent.