Mark McSpadden nommé Vice-Président Produits et Expérience Digitale chez AMEX GBT

Dans le cadre de ses fonctions, il sera en charge de la définition et du retour sur investissement de la stratégie produits et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe commerciale afin de construire la proposition de valeur technologique pour les clients GBT. Auparavant, Mark McSpadden a occupé le poste de Vice-Président de la Distribution et de l’Expérience Digitale chez Sabre Hospitality.



"Son expertise dans les domaines de l’e-commerce et des technologies est un atout pour American Express GBT alors que nous continuons à

investir sur les progrès des années passées pour renforcer notre place de leader en tant qu’agence digitale." , a déclaré Evan Konwiser Vice Président Marketing Amex GBT.