Maroc: déplacements à risques après l'assassinat de deux touristes

La piste terroriste est confirmée par les autorités marocaines et d'après l'AFP, l'un des trois suspects interpellés a des antécédents judiciaires " liés à des actes terroristes"



Les faits se sont déroulés dans une zone reculée du massif du Haut-Atlas mais les arrestations ont eu lieu à Marrakech. Les étrangers en déplacement ou en voyage d'affaires au Maroc doivent éviter de se rendre seuls dans les zones rurales du pays et rester prudents dans les centres urbains.



Pour le moment, le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires Etrangères n'a pas relevé le niveau de risque du pays et ne donne pas de consigne particulière et c'est la même chose pour l'Ambassade de France au Maroc dont le site internet n'évoque pas non plus cette récente attaque.



Les deux touristes, une étudiante danoise de 24 ans et une Norvégienne de 28 ans, étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Leurs corps ont été découverts lundi matin dans une vallée du Haut-Atlas, où elles avaient planté leur tente pour la nuit. Les deux ont été tuées à l'arme blanche, selon les autorités. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et présentée comme montrant le meurtre d'une des deux touristes est toujours en cours d'authentification.