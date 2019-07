Marriott International : ouverture d’un hôtel à Athènes

Situé au cœur du quartier historique de la ville, à quelques pas des sites de la Grèce Antique, tels que le théâtre de Dionysos, le Temple de l’Héphaïste ou le temple de l’Olympien Zeus, l’Academia of Athens conjugue patrimoine de la ville avec extérieurs modernes. L’hôtel dispose de 60 chambres et suites avec bureaux personnalisés encouragent les voyageurs à découvrir leur philosophe intérieur, d’un bar-restaurant, d’un bar-salon et d’un spa. Le menu du Symposium Restaurant est préparé par une équipe primée au Guide Michelin. Au sein de cette propriété, les Trois Ordres du philosophe de la Grèce Antique Platon sont représentés : la Science, la Philosophie et l’Art.



Chaque hôtel Autograph Collection est en mesure d’offrir des expériences immersives. Une fois par semaine, l’Academia of Athens invitera ses clients à participer à des « soirées de dialogues » faisant écho aux écrits de Platon. John Licence, Vice-Président des marques Premium & Select de Marriott International Europe, a déclaré : « Unis par une passion pour l’original, les hôtels Autograph Collection mettent l’accent sur l’artisanat, la singularité et le design tout en racontant une histoire. »